Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlara kolaylıkla indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Motor Parkour, zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli engelleri aşabileceğiniz nefes kesen bir yarış oyunudur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kayalardan ve tel örgülerden oluşan engelleri aşarak parkurları tamamlamak ve altın toplayarak yeni araçların kilidini açmaktır. Oyunda, araçları hiç zorlanmadan kontrol edebilirsiniz. Parmağınızı ekrana basılı tutarak yukarı doğru kaydırdığınızda araç engellerin üzerinden zıplar ve yoluna devam eder. Ayrıca parmağınızı sağa ve sola sürükleyerek aracı istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Bu sayede yarışlarda zorlanmadan ilerleyebilir ve bitiş çizgisine ulaşabilirsiniz.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve birbirinden hızlı birçok yarış arabası bulunmaktadır. Pistlerde yer alan engelleri aşarak hızla ilerlemeli ve yol üstünde bulunan altınları toplayarak parkurları tamamlamalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı bölümlerde yarışabilirsiniz.

Yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Motor Parkour, macera dolu bir yarış oyunu olarak öne çıkıyor.