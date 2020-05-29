Android ve iOS platformunda yayınlandıktan sonra 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Motor World Car Factory oynaması ücretsiz olarak dünyanın dört bir yanından oyuncular tarafından oynanmaya devam ediyor.

Piksel grafikler eşliğinde oyunculara kendi otomobil fabrikasını kurma ve yönetme fırsatı veren Motor World Car Factory eğlenceli bir atmosfere sahip.

Birbirinden farklı tam 300 model araç üretebileceğimiz yapım içerisinde dünyanın dört bir yanından diğer otomobil üreticilerine de meydan okuma fırsatı bulacağız. Dünyanın farklı noktalarına ürettiğimiz araçları satmaya çalışacağımız yapımda çok sayı da farklı görevler de yer alacak.

Dünya çapında ünlü bir şirket haline gelerek bu alanda en iyisi olmaya çalışacağımız yapım da farklı işçiler de yer alacak.

Yapım Play Store üzerinde 4.3 olarak değerlendiriliyor.