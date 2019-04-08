Move Fever, karakterlerin kol ve bacaklarını kontrol ederek boşlukla duvarlardan geçirmeye çalıştığınız bir mobil oyun. Şimdiye kadarki en iyi çılgın tv şovuna katıldığınız oyunda şekilden şekile girerek seyircileri coşturuyorsunuz. Hız ve dikkat gerektiren oyunda zorluk seviyesi gittikçe yükseliyor.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda dünyanın en çılgın tv programına katılan kişilerin yerine geçiyorsunuz. Arkanızdan gelen duvarın boşluğundaki şekle göre kendinizi ayarlayıp içinden geçmeye çalışıyorsunuz. Sahnenin alt tarafındaki gövde ve bacak ikonlarına dokunarak uygun pozisyonu almaya çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça duvar arkanızdan daha hızlı gelmeye başlıyor ve daha zor hareketlere giriyorsunuz. Bu arada oyun sonsuz yapıda. Kendinizi duvardaki boşluğa göre ayarlayamaz, çarparsanız puanlarınız siliniyor.