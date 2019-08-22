Nevosoft Inc tarafından geliştirilen ve günümüzde üç farklı platformda oynanmaya devam eden Moviewood tamamen ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

Oldukça zengin bir yapıda oyuncuların karşısına çıkan Moviewood Android, İOS ve Windowsphone işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler de tamamen ücretsiz olarak oynanmaktadır. Etkileyici yapısı ile oyuncuları aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere götürecek olan oyunda hayallerimizde yer alan film stdüyosunu kurmaya çalışacağız.

Gizli nesnelerin yer aldığı, ilginç görevlerin bulunduğu ve zengin bir içeriğin yer aldığı oyunda gerçek dünyadan farksız bir oynanış yer alacak. Üç farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam eden yapım sadece Android platformunda 50 binden fazla oyuncuya sahip.