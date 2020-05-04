Mow Zombies

Zombi avcısı olarak oynayacağın bu oyunda dünya yıkıldı, son umut sizsiniz, zombiler evleri tamamen işgal etti, size insanlığın son gücünü sağlanacak. Silahlar, ekipmanlar ve medkit'ler sana verilecek, tüm bunları zombileri temizlemek için kullanmalısınız. Dünyayı bu istiladan kurtarabilir misiniz?

Uygun ekipmanı planlamak ve elde etmek zaten savaşın yarısıdır. Hiçbir kahraman kılıcını kullanmadan savaşa giremez. Mesafenizi korumanız mı gerekiyor? Saldırı tüfeği veya makineli tüfek daha iyi bir seçim olabilir. Özel zombiler farklı şekillerde ve formlarda gelir: bazıları size koşar, bazıları sizi uzak mesafeden vurur, bazıları aşağı inmeden önce bir ton hasar alır.

Seçenekler açık ve taktikleriniz tamamen test edilecek. Zeki olmayabilirler ama zombiler her zaman bir grup olarak tehlikelidir, rahatlığı en aza indirmek ve ganimeti en üst seviyeye çıkarmak için doğru stratejiyi benimsemek liderin sorumluluğu. Alınacak tonlarca kaynak ve takip edilecek gizli parçaların bulunduğu dev bir arenadasınız.

