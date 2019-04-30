Mr. Archer - King Stickman, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olan Mr. Archer - King Stickman, ok atarak düşmanlarınızı alt etmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda farklı itemleri kullanarak becerilerinizi ortaya koyuyor ve zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 300'den fazla zorlu bölümün yer aldığı oyunda internete de ihtiyaç duymuyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli mekanikler ve olaylar da yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Mr. Archer - King Stickman sizleri bekliyor.

Mr. Archer - King Stickman oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.