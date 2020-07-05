Mr Autofire

Bir asker olarak evinizi savunmak ve sevdiklerinizi korumak için silah almanız gerekiyor. Hayatta kalma protokolünü al, kıyametten sağ çıkmalısın!

Dünya yürüyen ölüler tarafından işgal edildi. İnsanların yaşayabileceği daha az sayıda ve daha az yer var ve bu dünyada senin gibi dövüşen birçok kahraman yer alıyor. Uzaylıları hayal kırıklığına uğratmak ve sizi öldürmelerine izin vermemek için doğru silahı seçebilmeli ve ustaca ateş edebilmelisiniz.

Gerçekliğin dokusu paramparça hale geldi ve canavarlar akın ediyor! Şimdi sıra sende, haydi kendini göster. En büyük silahını ve becerilerini hazırla.