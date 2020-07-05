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Mr Autofire 1.3.4 (ios)
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  4. Mr Autofire - iOS İçin Aksiyon Oyunu

Mr Autofire

1.3.4
ios
Mr Autofire
ÜCRETSİZ
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Uzaylılarla dolu bir dünyada kendini kurtarmalısın.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Bir asker olarak evinizi savunmak ve sevdiklerinizi korumak için silah almanız gerekiyor. Hayatta kalma protokolünü al, kıyametten sağ çıkmalısın!

Dünya yürüyen ölüler tarafından işgal edildi. İnsanların yaşayabileceği daha az sayıda ve daha az yer var ve bu dünyada senin gibi dövüşen birçok kahraman yer alıyor. Uzaylıları hayal kırıklığına uğratmak ve sizi öldürmelerine izin vermemek için doğru silahı seçebilmeli ve ustaca ateş edebilmelisiniz.

Gerçekliğin dokusu paramparça hale geldi ve canavarlar akın ediyor! Şimdi sıra sende, haydi kendini göster. En büyük silahını ve becerilerini hazırla.

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