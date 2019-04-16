Mr Bullet - Spy Puzzles, ateş etmeli bulmaca oyunu (shooting puzzle) olarak iOS platformunda yerini alıyor. Minimalist stil görseller sunan oyunda dünyayı kurtarma görevini alan bir ajanın yerine geçiyorsunuz. Kimseden yardım almadan, tek başınıza kötülerin işini bitirmeye çalışıyorsunuz. Düşünmeye zorlayan bölümlerle dolu bulmaca oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

Hız, zamanlama ve sabır gerektiren, beyni çalıştırmak için birebir bir bulmaca oyunu Mr Bullet. Geliştiricinin ilk iOS platformuna açtığı oyunda ajan olarak dünyayı kurtarıyorsunuz. Kötü adamları bulup özel lazerli silahınızla bazen de çevredeki objeleri kullanarak etkisiz hale getiriyorsunuz. Her bölümde sadece düşmanlar değil, düşmanla aranızdaki engeller de değişiyor. Cephaneniz sınırlı. Bu arada kontroller çok basit. Hedefi vurmak için tek yapmanız gereken; parmağınızı sürükleyip bırakmak.

Mr Bullet - Spy Puzzles Özellikleri