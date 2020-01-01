Farklı özelliklere sahip onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek ortaçağda aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet mücadelesi vereceğiniz MuAwaY, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, ortaçağ dönemine yolculuk yaparak karanlık zindanlarda ve ürkütücü mekanlarda zorlu görevler üstlenmek ve rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet toplamaktır.

Topladığınız ganimetleri kullanarak savaşçılarınızı eğitebilir ve özelliklerini artırabilirsiniz. Online arenada boy göstererek dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve nefes kesen savaşlarda rol alabilirsiniz.

Online savaşlarda arkadaşlarınızı davet ederek onlardan yardım alabilir ve klan oluşturarak kalabalık bir orduya sahip olabilirsiniz.

Oyunda kara büyücü, kara şövalye, peri ve gladyatör olmak üzere 4 farklı savaşçı yer almaktadır. Ayrıca onlarca ölümcül savaş aleti ve ekipmanı bulunmaktadır.

Rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren MuAwaY, aksiyona doyacağınız kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.