MudRunner, PC’de çok satan arazide sürüş simülasyonunun mobil cihazlarda oynanabilen sürümü. MudRunner Mobile da Focus Home Interactive’e ait. Mükemmel grafikler sunan oyunda 10’nun üzerinde arazi aracıyla vahşi, insan eli değmemiş toprakların sunduğu son derece tehlikeli koşullarda görevlere katılıyor, teslimatları gerçekleştiriyorsunuz. Gece-gündüz döngüsü yaşanıyor.

Focus Home Interactive’in 2017’de çıkış yapan off-road oyunu MudRunner, şimdi mobil cihazlarda. 16 inanılmaz off-road aracı arasından seçiminizi yapıp görevlere atılıyorsunuz. Oyunun gelişmiş fizik motoruna uygun olarak çalışan aracınızın ağırlığına ve hareketlerine gerçekçi bir şekilde tepki veren çamurlu arazileri, çağlayan nehirleri ve diğer tüm engelleri aşın. Detaylarıyla büyüleyen 15 haritayı (6’sı açık 9’u mücadeleci) keşfedin. Arazi, orman, bataklık, dağ, birçok yerden geçmeniz gerekecek. En kapsamlı araziyi keşfetmeye hazır mısınız?

MudRunner iOS Oyunu Özellikleri