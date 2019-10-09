Faturalarınızı tek bir platform üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödemek istiyorsanız, Mufi uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın geliştirdiği Mufi uygulaması, fatura ödeme odaklı çalışan bir uygulama olarak öne çıkıyor. İnternet, telefon, doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarınızı takip ederek ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz Mufi uygulamasında aktivasyon işlemini tamamlayarak PIN kodu ile hızlı giriş de yapabiliyorsunuz.

Tüm bankaların kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilmenize olanak tanıyan Mufi uygulaması, bu sayede tüm bankaların müşterilerinin bu hizmetten faydalanmasını sağlıyor. Fatura bilgilerinizi kaydettikten sonra güncel fatura bilgileri, geçmiş fatura ödemeleri ve ödeme planı gibi özellikleri de kullanabileceğiniz Mufi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Not: Fatura ödemeleri için uygulanan komisyon bedellerini incelemenizde fayda var.