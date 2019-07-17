Muhtar olarak görev yapıyorsanız, iOS cihazlarınıza indireceğiniz Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasıyla talep, öneri ve şikayetlerinizi kolayca iletebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve aktif görevde bulunan muhtarların işini kolaylaştırmayı amaçlayan Muhtar Bilgi Sistemi uygulaması, muhtarların çeşitli talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamdan iletebilmelerini sağlıyor.

Halihazırda görev yapan 50 bini aşkın muhtar bulunan ülkemizde, muhtarların daha kaliteli ve etkin bir şekilde kamu hizmetlerini yürütebileceği Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasına giriş yapıldıktan sonra göndermek istediğiniz talep, öneri ve şikayetlerinizi oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Bunun yanında, gönderdiğiniz taleplerin durumunu da sorgulayabileceğiniz uygulamada yeni talepler oluşturmaya da devam edebilirsiniz. Taleplerinizi öncelikli olarak işleme alan ve gerekli birimlere ileten Muhtar Bilgi Sistemi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.