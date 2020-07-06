Murder Hornet!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon ve aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olan Murder Hornet! oyununda bir arı rolü üstleniyor ve insanları sokuyorsunuz. Tüm engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda katil bir arıyı yönetiyor ve insanları sokarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Alışanın dışında bir konsept ile karşımıza çıkan oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Murder Hornet! sizleri bekliyor diyebilrim.

3 boyutlu bir oyun atmosferine sahip olan oyunda tek yapmanız gereken arıyı yönlendirmek ve hedefleri birer birer sokmak. Bu tarz oyunları seviyorsanız Murder Hornet! sizleri bekliyor.

Murder Hornet! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.