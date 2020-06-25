Birbirinden farklı bulmacaları çözüme kavuşturacağımız Murder Mystery mobil bulmaca oyunları arasına katıldı.

Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapım da 60’dan fazla cinayeti çözüme kavuşturacak zeki bir dedektife ihtiyaç duyuluyor. Oldukça zorlu seviyelere sahip cinayetlerin yer aldığı oyun da ipuçlarını birleştirerek gerçek suçluları yakalamaya çalışacağız.

Oldukça titiz bir hikâyeye sahip olan oyun da ilerledikçe daha zorlu cinayetler bizleri bekliyor olacak. Yapım içerisinde karşımıza seçim ekranları da gelecek. Oyuncular yaptıkları seçimler ile oyun içerisinde farklı bir boyuta geçebilecekler.

Mobil oyunlar arasında oldukça popüler bir konuma gelen Murder Mystery günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilirken aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor.

Dedektifçilik oyunu yeni oyuncular da kazanarak başarılı grafikler çiziyor.