Onlarca spor aletinden dilediğinizi kullanabileceğiniz ve ağırlık çalışmaları yaparak karakterinize kaslı bir görünüm kazandırabileceğiniz Muscle clicker, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde bulunan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, aylık belirli bir ücret ödeyerek spor salonuna gitmek ve çeşitli egzersizler yaparak vücudunuzdaki kas oranını arttırmaktır. Oyunda kondisyon bisikleti, halterler, koşu bandı, plates topları, mekik aletleri ve daha birçok farklı spor aleti yer almaktadır. Düzenli bir program eşliğinde hareket ederek spora devam etmeli ve cılız bir karakterden kas yığınına dönmüş güçlü bir karakter meydana getirmelisiniz. Kas oranını arttırdıkça seviye atlayabilir ve yeni kondisyon aletlerinin kilidini açabilirsiniz. Dilediğiniz aleti kullanabilir ve istediğiniz miktarda ağırlıkla halter çalışmaları yapabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Muscle clicker, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.