Hayalinizdeki müzik şirketini kurarak dev stüdyolar inşa edebileceğiniz ve keşfettiğiniz yeni şarkıcılarla halkın gönlün kazanabileceğiniz Music Inc, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşacağınız ve ücretsiz olarak oynayacağınız benzersiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi müzik şirketinizi yöneterek yeni sanatçılar keşfetmek ve halkın dikkatini çekecek kaliteli şarkılar çıkartarak konserler düzenlemektir.

Dünya turuna çıkarak farklı ülke ve şehirlerde dev konserler düzenleyebilir ve sanatçılarınızın ününü artırarak daha fazla dinleyici kitlesine ulaşabilirsiniz. Bu sayede kazancınızı artırarak yeni şarkıcı karakterlerinin kilidini açabilir ve stüdyonuzu geliştirerek daha etkileyici şarkılar yapabilirsiniz.

Korsan satışla mücadele ederek albümlerinizin kaçak yollardan piyasaya sürülmesine engel olmalısınız. Aksi halde satışlardan elde edilen gelir miktarı azalır ve batma noktasına gelirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Music Inc, hayalinizdeki müzik şirketini kurarak yeni şarkıcılar yetiştirebileceğiniz sürükleyici bir müzik oyunu olarak öne çıkıyor.