Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Musou Glory, efsanevi savaş kahramanları ve trend kostümleri ile nefes kesen RPG savaşlarına sahne olan benzersiz bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve kaliteli efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, göz kamaştıran kostümler ve ölümcül silahlarla donatılmış yüzlerce savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet kazanmaktır.

Karakterinizi geliştirerek savaşlarda daha da güçlü bir profil çizebilir ve yenilmez bir savaşçı olabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni savaş aletlerinin ve kostümlerin kilidini açabilirsiniz.

Ayrıca ganimet topladıkça birbirinden güçlü yeni savaşçılara ulaşabilir ve savaşlardan daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Online arenada dünyanın her yerinden güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve nefes kesen savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Musou Glory, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.