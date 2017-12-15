iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Mussoumano 3D Run mobil oyunu, tipik bir koşu oyunu olmakla beraber ünlü Brezilyalı rapçi ve Youtuber Mussoumano’nun hayranlarından kaçmasına sahne olan keyifli bir macera oyunudur.

Mussoumano 3D Run mobil oyunu benzer dash ve run oyunlarından çok da farklı değil. Oynanış itibarıyla fark olmasa da oyunda yer alan nesneler ve çevre koşulları oyuna sıra dışı bir hava katmış durumda. Kaliteli grafiklerle de desteklenen oyunda akıcılık yakalanırken ünlü bir isim olan Mussoumano’nun varlığı da oyunu cazibeli kılıyor.

Ayrıca oyunda Mussoumano’nun sadece koşarak kaçmadığını da görüyoruz. Oyunda bazen bir deve ile, bazen bir motosiklet ile, bazen de bir uçan halıyla kaçaksınız. Mussoumano’nun kaçtığı kalabalık da aslında onun hayranlarından oluşuyor. Ancak o kadar çok insan var ki bu insan seline kapılırsanız hayatta kalmanız çok zor. Bu yüzden Mussoumano’nun hayatını kurtarmak için kaçmasına yardım etmelisiniz. Etkileyici ses efektleri ve görsel detaylarıyla öne çıkan oyunda Mussoumano’nun kıyafetlerini ve aksesuarlarını da kişiselleştirebilirsiniz. Oldukça başarılı bir oyun olarak öne çıkan Mussoumano 3D Run’ı AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.