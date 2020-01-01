Onlarca sevimli bebeğe bakıcılık yaparak her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiniz ve bebekleri eğiterek gelişimlerine katkıda bulunacağınız My Baby Care 2, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi bebek sesleri ve efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bebeklerin yemek yeme, uyuma, giyinme, temizlik, tedavi, oyun oynama ve daha onlarca ihtiyacını gidererek zorlu görevleri tamamlamak ve bebeklerin düzenli bir gelişim sağlamaları için mücadele etmektir.

Oyunda birbirinden sevimli toplam 5 farklı bebek bulunmaktadır. Dilediğiniz bebeğin bakıcılığını yaparak yüzlerce görev üstlenebilir ve bebekleri mutlu ederek seviye atlayabilirsiniz.

Bebeğinize lezzetli mamalar ve meyve çayları yaparak beslenme ihtiyacını giderebilirsiniz. Hasta olduğunda onu tedavi edebilir ve çeşitli ilaçlar vererek iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz kıyafeti giydirebilir ve zeka oyunları oynatarak zihin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren My Baby Care 2, sevimli bebeklerle eğlenceye doyacağınız eşsiz bir oyundur.