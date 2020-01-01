Android ve İOS sürümleri ile mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak erişeceğiniz My Baby Care, birbirinden sevimli onlarca bebeğe bakarak her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiniz ve bebeklerle oyunlar oynayarak onları eğlendirebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Gerçekçi bebek sesleri ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek kadar küçük olan sevimli bebeklerin bakımını üstlenerek bebek bakıcılığı yapmak ve çeşitli görevler üstlenerek bebeklerin mutlu olması için çaba göstermektir.

Bebeklere yemek, uyku, oyun ve daha birçok konuda yardımcı olarak oyuncaklarla oynatmalı ve ailelerini memnun ederek para kazanmalısınız. Bebeklere banyo yaptırarak eğlenceli oyunlar oynatmalı ve modaya uygun kıyafetler giydirerek güzel bir görünüm kazandırmalısınız.

Birbirinden lezzetli mamalar yaparak açlıklarını gidermeli ve geç saatlere kalmadan sallayarak uyutmalısınız. Park gezilerine çıkartarak bebeklere çeşitli aktiviteler yaptırmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Klasik oyunlar arasında yerini alan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen My Baby Care, sevimli bebeklerle eğlenceli anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.