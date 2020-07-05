My Cafe oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz yaratıcı bir simülasyon oyunudur.

Hayalinizde küçük bir kafe açıp orayı işetmek varsa doğru yerdesiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz içinizdeki işletmeci ruhunu ortaya çıkarabileceğiniz keyifli bir oyun.

Bu kafenin sahibi sizsiniz. Kafeyi dilediğiniz gibi dekore edebilir, çalışanları işe alıp eğitebilir, menüdeki yiyeceklere ve fiyatlarına karar verebilirsiniz. Bu yemek yapma ve restoran işletme oyununda birçok dekor stili arasından seçim yapabilir, mobilyaları istediğiniz şekilde yerleştirebilir ve kişiliğinizi ortaya çıkaran ögelerle kafeyi tamamen kendinize ait hale getirebilirsiniz.

Baristalık yeteneklerinizi ortaya çıkarın ve tüm misafirleriniz için özel kahve ve çaylı içecekler yaratın. En iyi yemek oyunları ve lokanta oyunlarından biri olan My Cafe' yi arkadaşlarınızla oynayın ve birlikte kasaba kurup diğer kafelerin sahiplerine karşı yarışmak için kafa dengi kahve severlerle tanışın.

Daha sonra kazandığınız paralar ile dükkanınıza yeni eşyalar alarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. dükkanınızı büyüterek daha fazla kitleye hitap edebilirsiniz. Şehrin en ünlü kafesi olmaya hazır mısın? Sen de bu maceraya katılmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.