Android, İOS ve Windows sürümleri olmak üzere 3 farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve eşsiz bir deneyim edineceğiniz My Colony, uzayda kendi koloninizi kurmak için çaba göstereceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikler ve keyif verici ses efektleriyle donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli yapı malzemeleri ve iş makineleri ile dilediğiniz kenti inşa etmek ve koloninizi yöneterek gelişmesini sağlamaktır.

Karmaşık ve rastgele düzenlenmiş haritalardan dilediğinizi seçerek koloninizi seçtiğiniz bölgeye kurabilir ve farklı medeniyetleri kontrol edebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda taşıyıcı, yapıcı, onarcı ve daha onlarca farklı etkiye sahip birçok iş makinesi yer almaktadır. Ayrıca binaların inşasında çalışan farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca işçi ve personel bulunmaktadır.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak erişime açılan My Colony, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan ve gittikçe popülerliği artan kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.