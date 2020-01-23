My Diggy Dog 2, kazma ve macera türlerini birleştiriyor. Macera boyunca oyuncu, zorlu bulmacalarla dolu zindanları keşfedecek ve çeşitli donanımlar, sayısız eserler ve yeni keşifler için geniş bir alan bulacak.

"Space of Heart" denilen gizemli bir eseri avlarken Clara aniden ortadan kayboldu. Aramaktan yorulan Christopher, sadık arkadaşı Marty'nin aradığı kampa döndü. Kalbi kırılmış, deneyimli maceracı arkeolojiden neredeyse vazgeçti. Ancak Marty arkadaşının üzgün olduğunu fark etti, bu yüzden tek başına Clara'yı aramaya çıktı. Köpek, “Space of Heart” kelimesi ve üzerinde bir portala benzeyen bir şey içeren eski bir harita buldu ve haritayı Christopher'a getirdi.

Cesaretlerini toplayan Christopher ve Marty başladıklarını bitirmeye karar verdiler ve Uzay'ın Kalbine giden portalı bulmaya karar verdiler. Belki bu eski eser onların Clara'ya ne olduğunu bulmalarına yardımcı olacak.



