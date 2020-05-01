Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan bulmaca oyunları arasında yer alan My Poly Artbook her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Playgendary Limited tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan My Poly Artbook bünyesinde birbirinden zorlu bulmacalara ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanan başarılı yapım adeta yapboz oyunu olarak karşımıza çıktı.

Oyuncular ekranda yer alan parçaları doğru bir şekilde yerleştirerek karşılarına çıkan bulmacaları birer birer çözmeye devam edecekler. Gittikçe zorlaşan bulmacalar ile karşılaşacak olan oyuncular adeta beyin jimnastiği yapacaklar.

Zengin yapısı ve alışılagelmişin dışındaki yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran My Poly Artbook Play Store üzerinde 4.1 olarak değerlendiriliyor.