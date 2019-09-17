Mobil rol oyunları arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden My Spa Resort Cherrypick Games imzası ile geliştirildi ve oyunculara sunuldu.

Şehir kurma oyunu olarak lansmana çıkan My Spa Resort günümüzde Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor. Oyuncular kendi tatil köylerini yaratacakları bir haritada diledikleri gibi değişiklikler yapabilecek ve müşteri çekmeye çalışacaklar.

Müşteriler için çeşitli tesisler kuracağımız oyunda müşterilerin köyümüzden mutlu ayrılmasını sağlayacağız. Ne kadar çok müşteri gelirse tatil köyümüz o kadar para kazanacak ve geliştirilmeye devam edilecektir.

Oyuncular diledikleri gibi tatil köyleri üzerinde değişiklikler yapabilir, heyecanlı hikâyeleri keşfedebilir ve oyun içerisinde kullanabilirler. Eğlenceli yapısı ile her yaş grubundan oyuncunun beğenisini kazanan yapım Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanına sahip.