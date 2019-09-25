500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve Simülasyon oyunları kategorisinde yer bulan My Success Story, sıfırdan bir kariyer oluşturarak kendi evinizi ve arabanızı satın alabileceğiniz, ayrıca başarılı bir iş adamı olarak sosyal yaşantınızda saygın bir yere sahip olabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda asıl amaç, küçük bir yurt odasında başlayan ve cebinizdeki birkaç dolarla zorlanarak devam ettirdiğiniz yaşantınızı renklendirerek daha kariyerli bir yaşama geçmek ve başarılı bir iş adamı olmaktır. Para kazandıkça dilediğiniz evleri ve arabaları satın alabilirsiniz. Ayrıca sosyal yaşantınızda saygı duyulacak bir makama ulaşabilir ve milyonlarca dolara hükmedebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren My Success Story, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.