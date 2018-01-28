MyLottery uygulamasıyla iOS cihazlarınız üzerinden çeşitli çekilişler gerçekleştirebiliyorsunuz.

İnternet üzerinde pek çok sayfa, YouTube kanalı ve kişiler takipçilerine hediyeler vererek onların takdirini kazanıyorlar. Takipçi sayısını korumak adına önemli bir yatırım aracı sayabileceğimiz bu çekilişler çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri olan MyLottery uygulaması, takipçilerinize ya da arkadaşlarınıza çekilişle hediye vermek istediğinizde işinizi kolaylaştırıyor. Telefonu sallayarak çekilişi başlatabileceğiniz çekiliş uygulaması nda rastgele sayılar üretebilmeniz mümkün.

Birden fazla çekiliş yaparak bu sonuçları incelemenize de olanak sağlayan MyLottery uygulamasında, önceki çekilişin kombinasyonlarını kullanarak yeni bir çekiliş yapabileceğiniz gibi sıfırdan da çekilişler yapabilirsiniz. Kendi oluşturacağınız kombinasyonlara göre benzersiz sayılar üretebileceğiniz MyLottery uygulamasında siz de iPhone ve iPad cihazlarınızı kullanarak takipçilerinize sürpriz hediyeler dağıtabilir, bunu yaparken de adil bir şekilde davranabilirsiniz.