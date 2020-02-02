Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Mystic Code, esrarengiz cinayetleri inceleyerek katilin izini süreceğiniz ve olaylardaki sır perdesini aralayarak gerçeği gün yüzüne çıkartacağınız benzersiz bir oyundur.

Aksiyon ve macera dolu hikayeleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görsel romandaki diyalogları takip ederek konuşmalardaki gizemi çözmek ve katilin peşine düşmektir.

Görsellerden ve karakterlerin konuşmalarından yola çıkarak cinayetlerdeki gizemi çözebilirsiniz.

Olayları araştırırken karşılaşacağınız delil ve ipuçlarından yararlanarak katilin kimliğini belirleyebilir ve çevrenizden birisi olup olmadığınız anlayabilirsiniz.

Geçmişte işlenmiş onlarca cinayetten ve yaşanış esrarengiz olaylardan oluşan toplam 25 farklı bölümde rol alarak nefes kesen bir maceraya atılabilir ve içinizdeki dedektifi açığa çıkartabilirsiniz.

Sürükleyici hikayesi ve ilginç konusu ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açılan Mystic Code, oldukça geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir yapımdır.