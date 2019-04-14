Myths of the World: Of Fiends and Fairies

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Myths of the World, perili evlerde dolaşarak kayıp eşyaları arayacağınız macera dolu bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, periler aleminde yolculuk yaparak kötü büyücülere karşı mücadele etmek ve çeşitli ipuçları toplayarak gizli nesneleri bulmaktır. Perilerin yardımı ile büyücüleri etkisiz hale getirmeli ve görevleri tamamlayarak farklı mekanlar keşfetmelisiniz. Heyecan verici gizli nesne sahnelerinin yer aldığı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birçok ürkütücü mekan bulunmaktadır. Ayrıca her bölümde farklı bulmaca, yapboz ve eşleştirme oyunları yer almaktadır. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak ipucu toplayabilir ve kayıp eşyaları bularak büyücünün izini sürebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Mobil oyunlar arasında klasik kategoride bulunan Myths of the World, eşsiz tasarımı ve ilginç konusu ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.