Nails Done, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Kızların beğenerek oynayabileceği bir tırnak boyama oyunu olarak dikkat çeken Nails Done! oyununda zorlu bölümleri tamamlıyor ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Özellikle kız çocuklarının beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda birbirinden farklı tasarımlar yapabiliyorsunuz. 3 boyutlu bir atmosferin yer aldığı oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Nails Done sizleri bekliyor.

Nails Done oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.