Bulunduğunuz konumdaki namaz vakitlerini kaçırmak istemiyorsanız Namaz Vakti uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Şehir seçerek veya konum üzerinden namaz vakitlerini öğrenebilmenizi sağlayan Namaz Vakti uygulamasında, kıble yönünü bulmanız da kolay hale geliyor. Vakitleri kaçırmamak için namaz vaktine veya öncesine alarm kurma özelliği sunan Namaz Vakti uygulamasında, konumunuza yakın camileri harita üzerinden görebilmeniz de mümkün.

Dini günler ve geceler hakkında bilgi alabileceğiniz Namaz Vakti uygulamasında günün ayet, hadis ve dualarını da okuyabilirsiniz. Aylık namaz vakitleri, kıble saati ve açısı bulma, ana ekran widgetları gibi özellikler de sunan Namaz Vakti uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri