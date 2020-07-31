Kendinizi efsanevi kaçakçı Pablo Escobor ile ortak bulduğunuzda, dünyasının ne kadar tehlikeli ve baştan çıkarıcı olabileceğini keşfedeceksiniz. Elinizi temiz tutacak mısınız yoksa hayatta kalmak ve gelişmek için ne gerekiyorsa yapacak mısınız?

Narcos: Idle Cartel'de ittifaklar oluşturun, çetenizi yükseltin ve elinizdeki parayla komisyon alın. Kolombiyalı bir kartelin baş ismisiniz ve işin üretimini, dağıtımını ve kârını yönetmek sizin işiniz.

Özel karakterlerden oluşan bir liste toplayıp yükseltin ve üretim hattınıza daha yüksek kazançlar ve kalıcı yükseltmeler getirin. Albay Carillo, Don Neto, El Mexicano ve daha pek çok efsanevi karakterlerin kilidini açın. İlerlemenizi geliştirmek için çetenizi yönetin ve yükseltin.

Değerli ödüller kazanmak ve yeni bölümlerin kilidini açmak için yeni karakterlerle tanışın. Fabrikanızı genişletirken, bir boru hattı inşa ederken, işgücünüzü eğitirken ve küçük operasyonunuzu, oynamadığınız zamanlarda bile üretmeye devam eden uluslararası kartele dönüştürürken üretim hızlarınızı artırın.