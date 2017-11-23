NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE, anime ve manga severlerin yakından tanıdığı Naruto Shippuden ve Boruto Uzumaki’nin yer aldığı savaş oyunu. Japon manga sanatçısı Kishimoto’nun yarattığı, sonradan animeye de uyarlanan popüler manga serisi Naruto’nun mobil oyununu da oynamalısınız.

Naruto Uzumaki’nin maceralarını anlatan manga serisi Naruto’nun mobil platforma taşınan oyunu NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE ismiyle karşımıza çıkıyor. Android’in ardından iOS’a çıkış yapan ücretsiz anime - manga oyununda Ninjutsu’nun etkili saldırı metodlarını kullanarak etkileyici hareketler sergilemekten tuzaklarla kasabanızı diğer oyuncuların saldırılarından korumaya, hem strateji uygulama hem de aksiyona girme yönününüzü gösteren görevleri yerine getiriyorsunuz.

Maksimum 4 oyuncuyla birlikte düşmanları yok etmeye çalıştığınız online multiplayer görevlere de katılacağınız oyunda aksiyon ve strateji bir arada.