Onlarca savaş gemisi ve mühimmatından yararlanarak düşman birliklerini yok etmek için mücadele edeceğiniz ve denizdeki hakimiyet alanınızı korumak için aksiyon dolu savaşlar yapacağınız Naval Creed: Warships, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, denizde kendi sınırlarınızı korumak için savaş gemileri ile düşman uçaklarını bombalamak ve donanmalarınızı güçlendirerek yolunuza devam etmektir. Savaş gemilerinin her biri farklı donanıma ve bombalama sistemlerine sahiptir. Dilediğiniz gemiyi kullanarak düşmanlarınızı ateş altına alabilir ve görevleri tamamlayarak farklı gemilerin kilidini açabilirsiniz. Dilerseniz oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan zorlu rakiplere karşı savaşabilirsiniz.

Oyunda 8 farklı savaş gemisi ve yüzlerce restorasyon ürünü yer almaktadır. Savaş geminize dilediğiniz silah ve bombaları yerleştirebilirsiniz. Ayrıca gemiyi restore edebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Naval Creed: Warships, bağımlısı olacağınız eşsiz bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.