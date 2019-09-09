5 yeni NBA Hikayesi, yeni bir MyCAREER macerası ve tamamen yeni bir The Streets modu içeren NBA 2K20 ile basketbolun tadını çıkarın! Mevcut ya da tüm zamanların en iyi NBA takımlarından Blacktop'taki sokak basketboluna kadar tüm oyuncular için çeşitli oyun modları bulunuyor.

Teknik direktör olarak bir takımın kontrolünü elinize alın. Listeyi yönetin, gelen çaylak sınıfını araştırın ve taslak oluşturun aynı zamanda bütçeyi ele al ve daha fazlasını yap.

Herhangi bir NBA 2K oyununda ilk kez, 3'te 3 sokak müsabakasında yerinizi alın. Ateşli bir çizgide ilerleyin ve oyuna son derece gelişmiş yetenek ve niteliklerle sahip olun. Yeni bir Hızlı Eşleştirme özelliği ile rakip bulmak her zamankinden daha kolay hale geldi. 5'e 5 eşleşme veya Blacktop oyunları oynamak için internete bağlanın!