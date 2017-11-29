NBA LIVE Mobile Basketball, Electronic Arts’ın basketbol oyunu NBA Live 18’in mobil platforma uyarlanmış sürümü. Amerikalı profesyonel basketbolcu James Harden’ın oynarken keyif aldığını ifade ettiği basketbol oyunu, mobilde ücretsiz. Hem de Türkçe!

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan basketbol oyunu NBA Live Mobile’ın yeni sezonunda da efsane takımımızı kurup mücadele ediyoruz. Oyuncularımızın güçlerinden takımımızın kimyasına her şey bizim kontrolümüzde. Liglerde mücadele etmekten sıkıldığımız noktada kafa kafaya maç seçeneği karşımıza çıkıyor. Sokak basketbolunun güzel yanı; kuralları kendimiz belirleyebilmemiz, süre sınırı ve devrenin olmaması. Daha da güzeli; galip geldiğimizde rep kazanıyoruz. Repleri oyuncularımızın gücünü artırmak ve özel paketler kazanmak için kullanabiliyoruz. Sadece sokak basketbolu karşılaşmalarında değil, lig mücadelelerinde de rep kazanabiliyoruz. Bunlar dışında günlük meydan okumalara katılabildiğimiz canlı etkinlikler bizleri bekliyor.

NBA LIVE Mobile Basketball Özellikleri: