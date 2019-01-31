Mobil cihazımızda oalyları çözmeye çalışacağımız NCIS: Hidden Crimes ücretsiz bir macera oyunu olarak Ubisoft Entertainment tarafından yayınlandı.

Tamamen ücretsiz olarak indirilen ve oynanabilen NCIS: Hidden Crimes’te gerçekleşmiş olan cinayetleri ve olayları çözmeye çalışacağız. Oyunda yer alan nesneleri inceleyecek, bulacak ve her türlü ayrıntıya dikkat çekerek ipuçlarını toplamaya çalışacağız. Rangarenk içeriklere sahip olan ve adından söz ettiren yapım macera oyunları arasında oldukça popüler bir noktada yer alıyor.

İki farklı mobil platformda yayınlanan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan NCIS: Hidden Crimes, Google Play’de 4.5 gibi bir incelemeye sahip. Adaleti sağlamak için çaba sarfedeceğimiz oyunda amacımız doğru suçluları yakalamak olacak.

İyi oyunlar dileriz.