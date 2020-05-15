NERF Epic Pranks!

NERF savaşı başladı: Hiçkimseye yakalanmadan onları etiketleyebilir misiniz? Nerf Blaster'ını al ve hepsini şaka yap. Görünürdeki herkesi etiketleyin, yakalanmayın ve her şeyden önce eğlenin. Nihai şakacı olmak için Nerf Blasters toplayın. .

Harika bir kişilik üretebilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ikonik tasarıma sahip, güçlü ve eğlenceli bir "Nerf Epic şaka" silahı kullanabilirsiniz. Nerf savaşı için hazır olun ve göz kamaştırıcı bayrak ortamını yakalamak bu macera oyununa katılın!

Tüm eğlenceli karakterlerin ve kaplamaların kilidini açın. Ninja, Palyaço ve hatta Robot olarak oynayın! Tüm dünyalar ve arenalarda yolunuzu açın ve önünüze gelen kişilere Nerf ile saldırın: Oyunda ilerledikçe hepsinin kilidini açın!