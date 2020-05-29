Hikâye modu ile oyuncuların beğenisini kazanmaya başlayan NeverGone oynaması ücretsiz yapısı ile günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.

Mobil platformda birbirinden farklı oyunlar piyasaya sürerek adından söz ettirmeye devam eden Çinli mobil oyun geliştiricisi Hippie Games en yeni oyunlarından bir tanesi olan NeverGone’ı da piyasaya sürdü.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan NeverGone’da oyuncular vampirler ve iblislere karşı savaşacak, hayatta kalmaya çalışacaklar. İlerlemeye dayalı bir hikâyenin yer aldığı yapım da oyuncular 200’ün üzerinde teçhizatı ve silah modellerini de deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Yapım içerisinde oyuncular ilerledikçe çeşitli ödüller de elde edebilecek ve bu ödüller ile daha güçlü bir yapıda iblislerin karşısına çıkabilecekler.

Başarılı yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.