Macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen New York Mysteries 2, gizemli cinayetlerin peşine düşerek sır perdesini aralamak için çaba göstereceğiniz ve çeşitli ipuçlarından yola çıkarak şüpheli karakterlerin izini süreceğiniz eşsiz bir oyundur.

Macera dolu bölümleri ve sürükleyici hikayeleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, New York sokaklarında gerçekleşen korkunç cinayetlerin katillerini araştırarak iz sürmek ve zorlu görevler üstlenerek ürkütücü mekanlarda incelemeler yapmaktır.

Gazeteci kimliği ile sürdüreceğiniz araştırmaların sonuçlanması için türlü ipuçlarından ve kayıp objelerden yararlanabilirsiniz. İşkence yapılarak ölüme terk edilen ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan karakterlerin izini sürerek katillerin kimliğini açığa çıkartmalı ve seviye atlayarak farklı yerlerin kilidini açmalısınız. İpuçlarına çeşitli bulmacalar ve eşleştirmeler yaparak ulaşabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak erişeceğiniz New York Mysteries 2, ürkütücü mekanlarda dolaşarak macera dolu analar geçireceğiniz benzersiz bir oyundur.