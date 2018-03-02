Nexomon, anime severleri buluşturan canavar yakalama oyunu. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan rpg oyununda Nexomon adını taşıyan hayvanları toplayıp eğiterek savaşlara giriyorsunuz. Dünyanın kaderi sizin elinizde. Epik yolculuğunuzda efsanevi kötülerle karşılaşacaksınız; kendinizi ve evcil hayvanınızı iyi hazırlayın!

Hikaye üzerine kurulu, diyaloglarla ilerleyen anime çizgilerine sahip bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Nexomon’da dünyayı kurtarmak için savaşıyorsunuz. Yakalayıp eğitmeniz gereken yüzlerce Nexomon mevcut. Evrimleştirerek güçlendirebildiğiniz hayvanlarınızla birlikte kötülere karşı verdiğiniz mücadelede tek başınızasınız.

Nexomon Özellikleri:

300’ün üzerinde Nexomon’u yakalayıp eğitin.

Nexomon’ları evrimleştirerek güçlendirin.

Güçlü ve eşsiz efsanevi 15 Nexomon’u bularak gücünüze güç katın.

Dünyayı Nexomon Krallığı’ndan kurtarmak için epik maceraya atılın.

Nexo dünyasında güçlü ve zorlayıcı düşmanlarla savaşın.

Yedi benzersiz başlatıcı arasından seçim yapın.

Tümü renkli ve canlı 10 bölgeyi keşfedin.

Tamamen hareketli canavarlarla heyecan verici savaşların tadını çıkarmaya hazırlanın.

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