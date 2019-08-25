NFS Heat Studio, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza kurup harika arabalar yaratabileceğiniz bir uygulamadır.

Araba modifiye etmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle kullanabileceğini düşündüğüm NFS Heat Studio, yakında çıkış yapacak NFS Heat oyunundaki sıra dışı arabaları modifiye etmenizi sağlıyor. Kendi eşsiz tasarımlarınızı yaratarak arabalara uygulamayabileceğiniz uygulamada aynı zamanda zorlu görevleri de tamamlayarak yeni arabaların kilitlerini açmanız gerekiyor. Ayrıca yarattığınız tasarımları Electronic Arts'a göndererek NFS Heat oyununda yer alacak arabalar üzerine uygulanmasını istebiliyorsunuz. Sıra dışı arabaları tasarlayıp zevkli deneyim de yaşayabileceğiniz uygulamada yaptığınız araçların ekran görüntülerini de alarak paylaşabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi göstermek için tercih edebileceğiniz NFS Heat Studio mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama.

NFS Heat Studio uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.