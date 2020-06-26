Günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen NHL Figures League hokey oyunları arasında yer alıyor.

Spor oyunu olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan NHL Figures League ücretsiz bir yapıya sahip. 3 farklı oyun modunun yer aldığı yapım içerisinde onlarca farklı maça çıkacak birbirinden farklı kupaları elde edebilmek için hokey konusundaki yeteneklerimizi sınama fırsatı bulacağız.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım 2D grafik açılarına sahip. Oyuncular 2D grafikler eşliğinde takımlarını meydana getirecek, 230 farklı ve profesyonel sporcuyu takımlarına katmaya çalışacaklar.

Heyecanın ve eğlencenin tavan yapacağı oyun içerisinde gerçek zamanlı bir oynanış yer alacak.

Oyuncular gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edecek ve maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.