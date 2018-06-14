Nick Football Champions, Nickelodeon çizgi film kanalında oynayan karakterlerle oynadığınız mobil futbol oyunu. SpongeBob SquarePants, Lincoln Loud, Danny Phantom, Korra ve diğer Nick karakterleriyle kupa mücadelesi veriyorsunuz. Penaltı çekerken birden maça hazırlanıp maça çıkıyorsunuz. Koşuşturmacalı, eğlenceli, mizahi yönü ağır basan bir futbol oyunu bizlerle.

Lisanslı oyuncular, gerçek stadyumlar derinlemesine taktik sistemi, transfer, güncel kadrolar kısaca sadece FIFA gibi üst seviye futbol oyunlarında göreceğiniz her şeyi unutun ve Nickelodeon çizgi film karakterleriyle hızlı tempolu maçların keyfini sürün. Gerçekçilikten uzak olsa da oynarken keyif veriyor. İçerisinde birçok oyun modu var lakin karışık olarak oynuyorsunuz. Penaltı çekerken birden kendinizi antrenmanda buluyor, oradan maça çıkıyorsunuz. Kazanabildiğiniz kadar kupa kazanmaya çalışıyorsunuz.