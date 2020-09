Nimo TV (iOS), dünya genelinde milyonlarca oyuncunun oyun oynayıp canlı yayın yaptığı lider global platform. Google Play’de ve App Store’da en çok ilgi gören oyun canlı yayını uygulaması Nimo TV’yi bu denli popüler yapan şey, mobil oyunculara canlı yayın açarak para kazanma fırsatı sunması. Yayın açarak 50 dolar kazanıyorsunuz, yayınları devam ettirirseniz 1015 dolara kadar kazanç elde edebiliyorsunuz.

Nimo TV Nedir?

Mobil oyunların oynanış videolarını izlemekten keyif alıyor ve oyun oynayarak para kazananlara özeniyorsanız işte size fırsat. Dünyanın en iyi oyun canlı yayını platformunda ister dünyanın her yerinden en iyi oyunculardan aralarında League of Legends (LoL), Dota2, Fortnite, PUBG, GTA 5, Clash of Kings’in de bulunduğu birçok oyunun oynanış videolarını izleyin, ister yayın açarak bir yandan oyun oynarken diğer yandan hediyeleri toplayın, para kazanın.

Nimo TV, dünyanın her köşesinden milyonlarca oyuncunun favori oyunlarını oynarken yayın yapabilmesini sağlayan alanında lider küresel bir canlı yayın platformu. Oyuncularla izleyicileri bir araya getiren canlı yayın oyun platformunda en iyi yayıncıların e-spor etkinlikleri ve turnuvalarını izlerken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Oyunları izlemek yerine oynayarak keyif alanlardan mısınız? Nimo TV resmi yayıncı alım etkiniğine katılarak siz de profesyonel yayıncılar arasında olabilirsiniz.