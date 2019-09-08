Düşman ninjalarıyla savaşın ve yeni bir golf yapımı olan Ninja Golf'daki salıncaklar arasından ganimeti toplayın. Atari'yi temel alan Ninja Golf, oyuncuları geniş bir yelpazedeki golf kulüpleri ve ninja silahları arasından seçim yaparken aksiyonu ve spor temellerini birleştiriyor.

Yolunuzdaki düşmanın ninjalarının saldırısını kesmek için normal golf oyununu silahlandırın ve puan kazanın. Topa vurun ve bir sonraki hedefe koşun. En sevdiğiniz karakterleri yükseltmek ve yeni kulüplerin, silahların ve derilerin kilidini açmak için jetonları ve diğer ganimetleri toplayın.

Özel yeteneklere sahip eşsiz bir kulüp olan Driver, Wood, Iron, Chipper ve kudretli Ninja Wedge gibi sayısız kulüpten birini seç. Ninjanı savaş modunda kullanmak için katana ve daha fazlasını içeren güçlü silahlar topla. Günlük, haftalık ve tüm zamanların lider tablolarının en üstüne tırmanma becerisi, zamanlaması ve stratejisi konusunda uzmanlaş.