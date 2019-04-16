Dünya çapında aldığı ödüllerle kalitesini kanıtlamış ve farklı tasarımıyla oyun severlerin gönlünü kazanmış No Humanity, yüz binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Siyah ve beyaz fonlarla tasarlanan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir anda ortaya çıkan ve size zarar vermeye çalışan çeşitli yaratıklara karşı kendinizi savunmak ve hayatta kalmaktır. Dünyanın sonu geldi ve hayatta kalan tek insan sizsiniz. Tek başınıza zorlu bir yaşam mücadelesinin tam ortasındasınız ve etrafta size zarar vermek isteyen onlarca farklı yaratık var. Yeteneklerinizi kullanarak hayatta kalmayı başarmalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyun içerisinde aniden ortay çıkan ve size saldıran çeşitli canavarlar, mermiler, lazer ışınları, mermiler ve daha onlarca ölümcül tehlike yer almaktadır. Bu tehlikelerden kurtularak görevleri tamamlamalı ve seviye atlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda karşımıza çıkan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan No Humanity, macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.