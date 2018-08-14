No Lives Left, düşük seviye grafikli arcade oyunları arasında. Retro, old-school oyun severlerin keyif alarak oynayacağı arcade oyunda süreye karşı yarışıyorsunuz. Bir yandan etrafınızı çevreleyen engel ve düşmanları atlatmaya çalışırken diğer yandan toplayabildiğiniz kadar süre toplamaya çalışıyorsunuz. Zorluk düzeyi çok iyi ayarlanmış, eğlence dozu yüksek bir yapım karşımızda!

iOS platformuna özel çıkış yapan arcade oyunda hızla akıp giden süreyi canlı tutarak puan toplamaya çalışıyorsunuz. Basılı tut ve bırak sistemiyle kontrol edilebilen gülen yüzlü karakterin yerine geçiyorsunuz. Platformda hayatta kalmak için sürekli süreyi tazelemeniz gerekiyor. Platformun sürpriz noktalarında çıkan saatler size hem puan hem de süre kazandırırken, köşe noktalara değmek sonunuzu getiriyor. Klasik modda saatleri dilediğinizce toplayabiliyorken, Takip modunda saatleri belli bir sürede kapmanız gerekiyor. Hayatta kalma modunda ek olarak düşmanlar oyuna katılıyor. Üç mod da ücretsiz ve dilediğinizden başlayabiliyorsunuz.