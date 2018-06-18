Node Along, noktaları bağlamaya dayalı bulmaca oyunları arasında en zoru diyebilirim. iOS platformuna özel çıkış yapan bulmaca oyununda zorluk seviyesi gittikçe yükseliyor. Nokta bağlama oyunlarını fazlasıyla kolay bulanlara tavsiye ederim.

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilir nokta birleştirme oyunları arasından şekil oluşturma temelli olmamasıyla ayrılan Node Along’da amaç; renkli engellere değmeden mümkün olduğunca fazla sayıda bağlantı kurmak. Noktaları birbirine bağlamak son derece kolay lakin bir sonraki hamlenizi çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Aksi halde açılıp kapanan, dönen, üzerinize gelen renkli noktaların avı oluyorsunuz. Süre dolmadan nereye hareket edeceğinizi bulmanız gerekiyor. Süre sınırı olmayan bir modda var lakin klasik modda oynamak çok daha keyifli.