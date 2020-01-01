Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak eşsiz bulmacalar çözerek ilginç görselleri açığa çıkartacağınız Nonograms Katana, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Zorlu nonogram bulmacaları ve etkileyici çizimleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, farklı sayılardaki kare bloklarından oluşan düşündürücü bulmaca tahtalarındaki gizemli resimleri bularak sizden istenilen kareleri siyaha boyamak ve bulmacaları tamamlayarak puan kazanmaktır.

Kazandığınız puanları kullanarak farklı bölümlerin kilidini açabilir ve zorlu seviyelerde yarışabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kendi tasarladığınız nonogram bulmacalarını çözebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve zeka geliştirici bulmacaları sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 5 karelik bulmaca tahtalarından tutun, 50 karelik tahtalara varana kadar farklı sayılardaki bloklardan oluşan yüzlerce zorlu seviye yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Nonograms Katana ile sizde eğlenceli nonogram bulmacaları çözerek farklı görsellere ulaşabilir ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak ufkunuzu açabilirsiniz.